У Південній Кореї винищувач скинув авіабомби на передмістя Сеула, є поранені
У Південній Кореї під час навчань винищувач помилково скинув кілька авіабомб на житлові квартали неподалік від Сеула. Внаслідок інциденту зазнали поранень семеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.
Зазначається, що у четвер, 6 березня, щонайменше один винищувач Військово-повітряних сил (ВПС) помилково скинув бомби за межами полігону під час навчань з бойовою стрільбою.
Винищувач KF-16 о 10:04 ранку (за місцевим часом) "аномально" скинув вісім бомб MK-82 за межами полігону в Почхоні, за 42 кілометри на північний схід від Сеула.
За даними місцевої влади, внаслідок інциденту, поранення отримали семеро людей - п'ятеро цивільних і двоє військових. Стан двох поранених серйозний, але їхньому життю нічого не загрожує. Також пошкоджено сім будівель.
Військові проводять розслідування інциденту та вибачилися за шкоду, заподіяну цивільному населенню.
Нагадаємо, у грудні минулого року від виконання своїх обов'язків був відсторонений начальник штабу армії Південної Кореї генерал Пак Ан Су.
Причиною стала його посада командувача під час нетривалого воєнного стану, запровадженого президентом країни Йон Сок Йолем.