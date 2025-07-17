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Командувач військами НАТО підтвердив швидку доставку систем Patriot в Україну

Україна, Четвер 17 липня 2025 10:48
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Командувач військами НАТО підтвердив швидку доставку систем Patriot в Україну Фото: Алексус Гринкевич (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підготовку до швидкого перекидання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну вже ведуть.

Про це заявив командувач військами НАТО Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

Постачання Patriot Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня заявив, що частина систем протиракетної оборони Patriot має прибути в Україну "протягом кількох днів".

Однак, за інформацією Reuters, союзники США дізналися про план Трампа одразу після його оголошення і головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, заявив, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, однак на їх повне постачання може піти рік.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що перші системи Patriot вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна.

Однак у Німеччині поки що не підтвердили заяву Трампа про те, що системи Patriot вже доставляються в Україну.

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