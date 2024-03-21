Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з американським колегою: що обговорювали
Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся зі своїм американським колегою у Німеччині. Вони обговорили низку важливих питань з розвитку оборони та посилення допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в Telegram.
"У межах відрядження до Вісбадена провів зустріч з Командувачем Сухопутних військ США в Європі та Африці генералом Дарієлом Вільямсом", - зазначив Павлюк.
В рамках зустрічі командувач Сухопутних військ ЗСУ ознайомив американського генерала з обстановкою на фронті та критичними потребами Збройних Сил України.
"В фокусі - ППО, боєприпаси, засоби дистанційного мінування та багато іншого. Продовження підтримки Сил оборони дозволить зберегти життя та звільнити Україну від окупантів", - зазначив він.
Павлюк також зауважив про покращення підготовки українських підрозділів з максимальним врахуванням реалій на полі бою в рамках співпраці.
"Також обговорили перспективи розвитку Сухопутних військ - найчисельнішої та найпотужнішої складової Збройних Сил України", - зазначив він.
Навчання українських військових в США
Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що армія США була змушена самостійно оплачувати підтримку українських військових, оскільки тоді Конгрес досі не проголосував за закон про допомогу Україні.
Втім, навіть попри це, українські військові продовжували навчання в США та Європі завдяки знайденим Пентагоном коштам з різних програм.
Також варто зауважити, що українські пілоти проходять навчання у США для оволодіння навичками керування літаками-винищувачами F-16.
У жовтні минулого року представник Пентагону генерал Патрік Райдер зауважив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати до 9 місяців.
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