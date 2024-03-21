Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с американским коллегой: что обсуждали
Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился со своим американским коллегой в Германии. Они обсудили ряд важных вопросов развития обороны и усиления помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в Telegram.
"В рамках командировки в Висбаден провел встречу с Командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Дариелом Уильямсом", - отметил Павлюк.
В рамках встречи командующий Сухопутными войсками ВСУ ознакомил американского генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями Вооруженных Сил Украины.
"В фокусе - ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое. Продолжение поддержки Сил обороны позволит сохранить жизнь и освободить Украину от оккупантов", - отметил он.
Павлюк также подчеркнул улучшение подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя в рамках сотрудничества.
"Также обсудили перспективы развития Сухопутных войск - самой многочисленной и мощной составляющей Вооруженных Сил Украины", - отметил он.
Обучение украинских военных в США
Напомним, ранее CNN сообщало, что армия США была вынуждена самостоятельно оплачивать поддержку украинских военных, поскольку тогда Конгресс до сих пор не проголосовал за закон о помощи Украине.
Однако, даже несмотря на это, украинские военные продолжали обучение в США и Европе благодаря найденным Пентагоном средствам из разных программ.
Также следует отметить, что украинские пилоты проходят обучение в США для овладения навыками управления самолетами-истребителями F-16.
В октябре прошлого года представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может занять до 9 месяцев.
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