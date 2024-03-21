Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с американским коллегой: что обсуждали

Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился со своим американским коллегой в Германии. Они обсудили ряд важных вопросов развития обороны и усиления помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в Telegram .

"В рамках командировки в Висбаден провел встречу с Командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Дариелом Уильямсом", - отметил Павлюк.

В рамках встречи командующий Сухопутными войсками ВСУ ознакомил американского генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями Вооруженных Сил Украины.

"В фокусе - ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое. Продолжение поддержки Сил обороны позволит сохранить жизнь и освободить Украину от оккупантов", - отметил он.

Павлюк также подчеркнул улучшение подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя в рамках сотрудничества.

"Также обсудили перспективы развития Сухопутных войск - самой многочисленной и мощной составляющей Вооруженных Сил Украины", - отметил он.