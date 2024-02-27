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Пентагон продовжує навчати українських військових попри брак коштів

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 09:37
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Пентагон продовжує навчати українських військових попри брак коштів Фото: Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські військові продовжують навчання в США та Європі. Пентагон знаходить кошти з різних програм, але невдовзі доведеться ухвалювати "жорсткі рішення".

Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну", - сказала вона.

За її словами, є виділені гроші, як от з програми Ініціатива сприяння безпеці України - довгострокової безпекової допомоги Україні.

"Так, це важлива місія. Знову ж таки, є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат", - повідомила Сінгх.

Водночас вона повідомила, що зараз той момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші. "Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США", - повідомила Сінгх.

Навчання українських військових

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що армія США змушена самостійно оплачувати підтримку українських військових, оскільки Конгрес досі не проголосував за закон про допомогу Україні.

З жовтня 2023 року армія вже витратила понад 430 млн доларів на різні операції, включно з навчанням українських військ, транспортуванням техніки та перекиданням американських військ до Європи.

У лютому Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю на понад 90 млрд доларів. На допомогу України в ньому передбачено 60 млрд доларів. Однак Палата представників США пішла на канікули та не зможе розглянути цей законопроект раніше березня.

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