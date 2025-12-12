ua en ru
Командувач Сухопутних військ розкрив, хто найшвидше "вливається" в армію

П'ятниця 12 грудня 2025 14:22
UA EN RU
Командувач Сухопутних військ розкрив, хто найшвидше "вливається" в армію Хто найшвидше вливається у військо (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українська молодь, яка має навички у сфері комп’ютерних ігор, робототехніки, програмування, досить швидко адаптуються до керування дронами. Ця категорія людей найшвидше "вливається" у військо.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Шаповалова в інтерв'ю "Укрінформ".

Люди, які приносять користь у будь-яких умовах

"Сьогодні, коли російська армія продовжує наступальні дії і намагається посилити тиск на фронті та в інформаційному просторі, будь-яка людина, що приходить до війська, може бути корисною", - наголосив Шаповалов.

Технічні навички та безпілотники

Особливу увагу командувач приділив військовим, які працюють із безпілотними системами. За його словами, досвід із цивільного життя, наприклад, навички у комп’ютерних іграх, робототехніці або програмуванні, дозволяє швидко адаптуватися до керування дронами та розроблення технологічних рішень.

"Їхній досвід "з комп’ютера" переноситься на реальний полігон і поле бою. Вони швидко опановують інтерфейси, логіку управління, здатні працювати в стресових умовах і ухвалювати рішення за секунди", - пояснив Шаповалов.

Різні люди - різні ролі

Командувач підкреслив, що сучасна війна потребує різних людей: від тих, хто боронить країну в штурмовій піхоті, до тих, хто максимально ефективний за пультом безпілотника або на тилових позиціях, організовуючи роботу логістики та забезпечення.

Читайте також про те, що торік через "Укрпошту" було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами. Це дозволило зменшити навантаження на військових та підвищило ефективність процесу мобілізації.

Раніше ми писали про те, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.

Збройні сили України Мобілізація в Україні
Новини
