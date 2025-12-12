Командувач Сухопутних військ розкрив, хто найшвидше "вливається" в армію

Українська молодь, яка має навички у сфері комп’ютерних ігор, робототехніки, програмування, досить швидко адаптуються до керування дронами. Ця категорія людей найшвидше "вливається" у військо.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Шаповалова в інтерв'ю " Укрінформ ".

Люди, які приносять користь у будь-яких умовах

"Сьогодні, коли російська армія продовжує наступальні дії і намагається посилити тиск на фронті та в інформаційному просторі, будь-яка людина, що приходить до війська, може бути корисною", - наголосив Шаповалов.

Технічні навички та безпілотники

Особливу увагу командувач приділив військовим, які працюють із безпілотними системами. За його словами, досвід із цивільного життя, наприклад, навички у комп’ютерних іграх, робототехніці або програмуванні, дозволяє швидко адаптуватися до керування дронами та розроблення технологічних рішень.

"Їхній досвід "з комп’ютера" переноситься на реальний полігон і поле бою. Вони швидко опановують інтерфейси, логіку управління, здатні працювати в стресових умовах і ухвалювати рішення за секунди", - пояснив Шаповалов.

Різні люди - різні ролі

Командувач підкреслив, що сучасна війна потребує різних людей: від тих, хто боронить країну в штурмовій піхоті, до тих, хто максимально ефективний за пультом безпілотника або на тилових позиціях, організовуючи роботу логістики та забезпечення.