Командующий Сухопутными войсками раскрыл, кто быстрее всего "вливается" в армию

Украинская молодежь, которая имеет навыки в сфере компьютерных игр, робототехники, программирования, достаточно быстро адаптируются к управлению дронами. Эта категория людей быстрее всего "вливается" в армию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Геннадия Шаповалова в интервью "Укрінформ ".

Люди, которые приносят пользу в любых условиях

"Сегодня, когда российская армия продолжает наступательные действия и пытается усилить давление на фронте и в информационном пространстве, любой человек, который приходит в армию, может быть полезным", - подчеркнул Шаповалов.

Технические навыки и беспилотники

Особое внимание командующий уделил военным, которые работают с беспилотными системами. По его словам, опыт из гражданской жизни, например, навыки в компьютерных играх, робототехнике или программировании, позволяет быстро адаптироваться к управлению дронами и разработке технологических решений.

"Их опыт "с компьютера" переносится на реальный полигон и поле боя. Они быстро осваивают интерфейсы, логику управления, способны работать в стрессовых условиях и принимать решения за секунды", - пояснил Шаповалов.

Разные люди - разные роли

Командующий подчеркнул, что современная война требует разных людей: от тех, кто защищает страну в штурмовой пехоте, до тех, кто максимально эффективен за пультом беспилотника или на тыловых позициях, организовывая работу логистики и обеспечения.