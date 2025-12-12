Командующий Сухопутными войсками раскрыл, кто быстрее всего "вливается" в армию
Украинская молодежь, которая имеет навыки в сфере компьютерных игр, робототехники, программирования, достаточно быстро адаптируются к управлению дронами. Эта категория людей быстрее всего "вливается" в армию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Геннадия Шаповалова в интервью "Укрінформ".
Люди, которые приносят пользу в любых условиях
"Сегодня, когда российская армия продолжает наступательные действия и пытается усилить давление на фронте и в информационном пространстве, любой человек, который приходит в армию, может быть полезным", - подчеркнул Шаповалов.
Технические навыки и беспилотники
Особое внимание командующий уделил военным, которые работают с беспилотными системами. По его словам, опыт из гражданской жизни, например, навыки в компьютерных играх, робототехнике или программировании, позволяет быстро адаптироваться к управлению дронами и разработке технологических решений.
"Их опыт "с компьютера" переносится на реальный полигон и поле боя. Они быстро осваивают интерфейсы, логику управления, способны работать в стрессовых условиях и принимать решения за секунды", - пояснил Шаповалов.
Разные люди - разные роли
Командующий подчеркнул, что современная война требует разных людей: от тех, кто защищает страну в штурмовой пехоте, до тех, кто максимально эффективен за пультом беспилотника или на тыловых позициях, организовывая работу логистики и обеспечения.
Читайте также о том, что в прошлом году через "Укрпочту" было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами. Это позволило уменьшить нагрузку на военных и повысило эффективность процесса мобилизации.
Ранее мы писали о том, что Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.