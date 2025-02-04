Командувач ОК "Південь" йде з посади. Він координуватиме західну допомогу

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках," - написав Шаповалов.

Він подякував своїм підлеглим за службу і захист України.

"Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої перемоги", - підкреслив він.

Чим тепер займеться Шаповалов

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.

Нагадаємо, там знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України. Відкриття цього центру стало одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.

Хто такий Шаповалов

Геннадій Шаповалов - бригадний генерал. Свою кар'єру він почав з посади командира танкового взводу, згодом став командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році він отримав звання бригадного генерала. Також Шаповалов закінчив Військовий коледж Армії США.

20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.