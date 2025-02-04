Командующий ОК "Юг" уходит с должности. Он будет координировать западную помощь

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов сообщил, что уходит с должности командующего Оперативного командования "Юг".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил на Facebook-странице ОК "Юг".
"Имел честь быть командующим войск оперативного командования "Юг" - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", - написал Шаповалов.
Он поблагодарил своих подчиненных за службу и защиту Украины.
"Убежден, что вы и в дальнейшем не будете останавливаться на достигнутом, достойно выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей победы", - подчеркнул он.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на новую должность. Он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене.
Напомним, там находится место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины. Открытие этого центра стало одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите Альянса в июле 2024 года.
Геннадий Шаповалов - бригадный генерал. Свою карьеру он начал с должности командира танкового взвода, впоследствии стал командиром отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году он получил звание бригадного генерала. Также Шаповалов окончил Военный колледж Армии США.
20 июня 2023 года вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
Весной прошлого года Шаповалов был назначен командующим Оперативного командования "Юг". На этой должности он заменил Андрея Ковальчука, который возглавил Военную академию Одессы.
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