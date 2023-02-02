Командувач оборони Києва сказав, яка зброя необхідна українській армії

Як пояснив Павлюк, ЗСУ потребують всю можливу зброю - артилерію, броньовані машини, винищувачі, дрони та боєприпаси.

"Зараз ми бачимо початок процесу передачі нам таких бойових машин, як Bradley та Marder, танків Leopard 2, Abrams, Challenger 2 тощо. Якщо й надалі українські перемоги на дипломатичному фронті йтимуть таким же темпом – українська перемога на фронті стане справою часу", - додав він.

Водночас важливими залишаються поставки засобів ППО, ракет й боєприпасів для відбиття ракетних атак. Це допомагає убезпечити особовий склад під час підготовки, а також зберігає спокій цивільних та захищає критичну інфраструктуру.

Навіть після перемоги України потреба ЗСУ у різноманітному озброєнні не зникне.

"Це запорука того, що ми не лише зможемо переломити хід цієї війни, а й змусимо ворога ніколи більше не зазіхати на нашу землю", - заявив Павлюк.