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Командувач оборони Києва сказав, яка зброя необхідна українській армії

Фото: Олександр Павлюк, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва (Радіо Свобода)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Україні необхідно створити нові ударні угруповання для перелому у війні. Водночас їх потрібно чимось оснащувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як пояснив Павлюк, ЗСУ потребують всю можливу зброю - артилерію, броньовані машини, винищувачі, дрони та боєприпаси.

"Зараз ми бачимо початок процесу передачі нам таких бойових машин, як Bradley та Marder, танків Leopard 2, Abrams, Challenger 2 тощо. Якщо й надалі українські перемоги на дипломатичному фронті йтимуть таким же темпом – українська перемога на фронті стане справою часу", - додав він.

Водночас важливими залишаються поставки засобів ППО, ракет й боєприпасів для відбиття ракетних атак. Це допомагає убезпечити особовий склад під час підготовки, а також зберігає спокій цивільних та захищає критичну інфраструктуру.

Навіть після перемоги України потреба ЗСУ у різноманітному озброєнні не зникне.

"Це запорука того, що ми не лише зможемо переломити хід цієї війни, а й змусимо ворога ніколи більше не зазіхати на нашу землю", - заявив Павлюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ЗМІ, Данія може викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5 для потреб ЗСУ.

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