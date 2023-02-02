Командующий обороной Киева сказал, какое оружие необходимо украинской армии

Как пояснил Павлюк, ВСУ нуждаются во всем возможном оружии - артиллерии, бронированных машинах, истребителях, дронах и боеприпасах.

"Сейчас мы видим начало процесса передачи нам таких боевых машин, как Bradley и Marder, танков Leopard 2, Abrams, Challenger 2 и тому подобное. Если и в дальнейшем украинские победы на дипломатическом фронте будут идти таким же темпом - украинская победа на фронте станет делом времени", - добавил он.

В то же время важными остаются поставки средств ПВО, ракет и боеприпасов для отражения ракетных атак. Это помогает обезопасить личный состав во время подготовки, а также сохраняет спокойствие гражданских и защищает критическую инфраструктуру.

Даже после победы Украины потребность ВСУ в разнообразном вооружении не исчезнет.

"Это залог того, что мы не только сможем переломить ход этой войны, но и заставим врага никогда больше не посягать на нашу землю", - заявил Павлюк.