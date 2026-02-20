Командувач Нацгвардії: ми можемо воювати з РФ ще кілька років

"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", - заявив Півненко.

При цьому командувач Національної гвардії України впевнений, що українці втомилися від повномасштабної війни.

"Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений", - додав бригадний генерал.