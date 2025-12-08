UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Командувач Нацгвардії розповів, як іноземці посилюють оборону України

Фото: Олександр Півненко, командувач Нацгвардії (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Іван Носальський, Олена Чернякова

На боці України у війні з Росією продовжують воювати іноземці. Вони проявляють себе дуже непогано.

Про це на полях форуму Digital Defence Forum заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас дуже непогано воюють колумбійці, іспаномовні. Тобто, якщо я командир, іспаномовні колумбійці виконують завдання, і ми зараз напрацьовуємо практику для того, щоб два наших, наприклад, два колумбійці, і вони ідуть на завдання - ці іноземці розуміють, що їх не кидають на забій, в один кінець, грубо кажучи, тому що поруч є українці. І тоді дуже непогано виконуємо завдання насправді", - розповів Півненко.

Він уточнив, що в рамках Нацгвардії не створюють іноземний легіон, оскільки для цього, наприклад, потрібен іспаномовний командир. Не всі підрозділи можуть знайти таких командирів.

"Усі бригади Національної Гвардії можуть набирати іноземців, але в нас переважно працює "Азов", це 12-та бригада і 13-та бригада "Хартії", - додав командувач Нацгвардії.

Також генерал розповів, що загалом у Нацгвардії "до батальйону" іноземних військовослужбовців (до 800 осіб).

Нові правила служби для іноземців

Нагадаємо, нещодавно для іноземних добровольців в Україні змінили низку умов. Тепер під час підписання контракту вони зможуть самостійно обирати бойову бригаду та напрямок служби.

ЗСУ переглядають підхід до роботи з іноземцями, щоб максимально ефективно використовувати їхній бойовий досвід, мотивацію та професійні навички. Добровольців направлятимуть туди, де їхня кваліфікація принесе найбільшу користь, що дасть змогу підвищити ефективність підрозділів.

Як зазначили в Сухопутних військах, такі зміни забезпечать кращу інтеграцію іноземців, створять рівні умови з українськими військовослужбовцями та допоможуть раціонально використовувати кадровий ресурс.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяЗбройні сили УкраїниКонтрактна арміяВійна в Україні