Командующий Нацгвардии рассказал, как иностранцы усиливают оборону Украины

"У нас очень неплохо воюют колумбийцы, испаноязычные. То есть, если я командир, испаноязычные колумбийцы выполняют задачи, и мы сейчас нарабатываем практику для того, чтобы два наших, например, два колумбийца, и они идут на задачу - эти иностранцы понимают, что их не бросают на убой, в один конец, грубо говоря, потому что рядом есть украинцы. И тогда очень неплохо выполняем задачи на самом деле", - рассказал Пивненко.

Он уточнил, что в рамках Нацгвардии не создают иностранный легион, поскольку для этого, к примеру, нужен испаноязычный командир. Не все подразделения могут найти таких командиров.

"Все бригады Национальной Гвардии могут набирать иностранцев, но у нас преимущественно работает "Азов", это 12-я бригада и 13-я бригада "Хартии", - добавил командующий Нацгвардии.

Также генерал рассказал, что всего Нацгвардии "до батальона" иностранных военнослужащих (до 800 человек).