Командувач Нацгвардії показав вдале нічне полювання на окупантів (відео)

Ліквідація росіян

Нагадаємо, українські захисники продовжують щоденно ліквідувати російських окупантів. Для цього вони використовують різне озброєння, зокрема і те, що передали союзники.

Наприклад, учора, 15 квітня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 920 ворожих солдатів.

При цьому загальні втрати армії супротивника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 455 340 солдатів.

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