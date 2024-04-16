Командующий Нацгвардии показал удачную ночную охоту на оккупантов (видео)

Ликвидация россиян

Напомним, украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать российских оккупантов. Для этого они используют различное вооружение, в том числе и то, которое передали союзники.

К примеру, вчера, 15 апреля, бойцам ВСУ удалось уничтожить 920 вражеских солдат.

При этом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.

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