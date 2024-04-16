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Командующий Нацгвардии показал удачную ночную охоту на оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: Нацгвардия ликвидировала россиян при помощи дронов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские операторы дронов успешно "поохотились" на оккупантов в ночное время суток. Вражеских солдат уничтожали на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко в Telegram.

По его словам, на некоторых направлениях вражеские солдаты начали применять защитные тепловые накидки, чтобы скрытно перемещаться ночью. 

 

Но, несмотря на это, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального подразделения НГУ "Омега" "провели удачную охоту" на Запорожском направлении. 

"Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу и технику захватчиков", - добавил Пивненко. 

Ликвидация россиян

Напомним, украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать российских оккупантов. Для этого они используют различное вооружение, в том числе и то, которое передали союзники.

К примеру, вчера, 15 апреля, бойцам ВСУ удалось уничтожить 920 вражеских солдат.

При этом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.

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