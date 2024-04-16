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Командувач Нацгвардії показав вдале нічне полювання на окупантів (відео)

Вівторок 16 квітня 2024 16:15
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Командувач Нацгвардії показав вдале нічне полювання на окупантів (відео) Ілюстративне фото: Нацгвардія ліквідувала росіян за допомогою дронів (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Українські оператори дронів успішно "полювали" на окупантів у нічний час доби. Ворожих солдатів знищували на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка у Telegram.

За його словами, на деяких напрямках ворожі солдати почали застосовувати захисні теплові накидки, щоб приховано переміщатися вночі.

Але, незважаючи на це, бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального підрозділу НГУ "Омега" "провели вдале полювання" на Запорізькому напрямку.

"Завдяки злагодженим діям розвідувальних та ударних дронів з тепловізійною системою виявлення спецназівці знищили штурмову групу та техніку загарбників", - додав Півненко.

Ліквідація росіян

Нагадаємо, українські захисники продовжують щоденно ліквідувати російських окупантів. Для цього вони використовують різне озброєння, зокрема і те, що передали союзники.

Наприклад, учора, 15 квітня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 920 ворожих солдатів.

При цьому загальні втрати армії супротивника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 455 340 солдатів.

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