Командувач Нацгвардії показав вдале нічне полювання на окупантів (відео)

Українські оператори дронів успішно "полювали" на окупантів у нічний час доби. Ворожих солдатів знищували на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка у Telegram.

"Завдяки злагодженим діям розвідувальних та ударних дронів з тепловізійною системою виявлення спецназівці знищили штурмову групу та техніку загарбників", - додав Півненко.

Але, незважаючи на це, бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального підрозділу НГУ "Омега" "провели вдале полювання" на Запорізькому напрямку.

За його словами, на деяких напрямках ворожі солдати почали застосовувати захисні теплові накидки, щоб приховано переміщатися вночі.

Ліквідація росіян

Нагадаємо, українські захисники продовжують щоденно ліквідувати російських окупантів. Для цього вони використовують різне озброєння, зокрема і те, що передали союзники.

Наприклад, учора, 15 квітня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 920 ворожих солдатів.

При цьому загальні втрати армії супротивника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 455 340 солдатів.

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