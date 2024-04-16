Командующий Нацгвардии показал удачную ночную охоту на оккупантов (видео)

Украинские операторы дронов успешно "поохотились" на оккупантов в ночное время суток. Вражеских солдат уничтожали на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко в Telegram.

"Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу и технику захватчиков", - добавил Пивненко.

Но, несмотря на это, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального подразделения НГУ "Омега" "провели удачную охоту" на Запорожском направлении.

По его словам, на некоторых направлениях вражеские солдаты начали применять защитные тепловые накидки, чтобы скрытно перемещаться ночью.

Ликвидация россиян

Напомним, украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать российских оккупантов. Для этого они используют различное вооружение, в том числе и то, которое передали союзники.

К примеру, вчера, 15 апреля, бойцам ВСУ удалось уничтожить 920 вражеских солдат.

При этом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.

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