Командующий Нацгвардии показал удачную ночную охоту на оккупантов (видео)
Украинские операторы дронов успешно "поохотились" на оккупантов в ночное время суток. Вражеских солдат уничтожали на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко в Telegram.
По его словам, на некоторых направлениях вражеские солдаты начали применять защитные тепловые накидки, чтобы скрытно перемещаться ночью.
Но, несмотря на это, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального подразделения НГУ "Омега" "провели удачную охоту" на Запорожском направлении.
"Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу и технику захватчиков", - добавил Пивненко.
Ликвидация россиян
Напомним, украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать российских оккупантов. Для этого они используют различное вооружение, в том числе и то, которое передали союзники.
К примеру, вчера, 15 апреля, бойцам ВСУ удалось уничтожить 920 вражеских солдат.
При этом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.
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