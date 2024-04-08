Економічна підтримка та зменшення дефіциту енергії. Зеленський провів нараду по Харкову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України в Telegram .

За словами президента, на нараді також були присутні глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу президента.

"Ключове - заходи з підтримки харків'ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", - йдеться в повідомленні.

Також було обговорено пропозиції регіональної підтримки, а саме того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.

Зеленський додав, що головне зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей і підтримати наших людей.