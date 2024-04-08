Економічна підтримка та зменшення дефіциту енергії. Зеленський провів нараду по Харкову
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 квітня, провів нараду щодо ситуації в Харкові. Обговорювали заходи щодо підтримки жителів обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України в Telegram.
За словами президента, на нараді також були присутні глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу президента.
"Ключове - заходи з підтримки харків'ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області", - йдеться в повідомленні.
Також було обговорено пропозиції регіональної підтримки, а саме того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.
Зеленський додав, що головне зараз - не дати Росії досягти її терористичних цілей і підтримати наших людей.
Ситуація в Харкові
Останнім часом росіяни посилили свої удари по Харкову, розпочавши водночас інформаційну кампанію для залякування населення нібито повторним наступом на місто. Однак українське військово-політичне керівництво запевняє, - загрози повторного наступу ворога на Харків сьогодні немає. Але Харків не захищений для ударів з повітря.
Нещодавно росіяни вперше застосували проти Харкова керовані авіабомби. Ба більше, ворог змінив свою тактику ударів по місту, зробивши її ще смертоноснішою. Окупанти повторно атакують місця перших ударів, коли туди приїжджають рятувальники.
В ніч на 7 квітня у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа. В результаті атаки троє людей постраждали.
Декілька атак на Харків відбулося і протягом дня 7 квітня. В результаті ворожих ударів постраждали щонайменше четверо мешканців міста.
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