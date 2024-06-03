Командувач британської армії впевнений, що Україна здобуде перемогу над Росією

Радакін розповів, що зараз Росія "досягає тактичних успіхів на суші".

"Але ви маєте трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тому Росія все ще в дефіциті", - уточнив він.

У адмірала також поцікавилися, чи впевнений він у перемозі України.

"Я дуже впевнений... До кінця червня Росія втратить 500 000 людей - убитими та пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні", - відповів Радакін.

Він наголосив, що країни Заходу мають продовжувати підтримку України.