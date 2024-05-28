Зеленський відповів, чи можлива військова перемога над Росією

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Брюсселі.

"Якщо ми хочемо справедливості, то обов'язково Україна повинна перемогти. Але я хочу без гучних заяв", - сказав він.

За його словами, складно перемагати тільки зброєю.

"Ми повинні знати, що Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася як можна швидше, але справедливо. Тому зброя потрібна, щоб нас не зруйнували вщент, щоб нас не окупували, нам треба відбиватись від цього зла", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні Росія не сама, йде відкрите постачання зброї від Ірану, не тільки дронів, а й ракет. "Йде постачання зброї арснарядів і ракет від Північної Кореї. І є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання, бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", - додав він.

Як зазначив президент України, "паралельно з цим повинні ми йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували - саміт миру".