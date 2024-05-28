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Зеленський відповів, чи можлива військова перемога над Росією

Україна, Вівторок 28 травня 2024 12:28
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Зеленський відповів, чи можлива військова перемога над Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна повинна перемоги Росією за допомогою зброї. Але паралельно запропонований дипломатичний шлях - саміт миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Брюсселі.

"Якщо ми хочемо справедливості, то обов'язково Україна повинна перемогти. Але я хочу без гучних заяв", - сказав він.

За його словами, складно перемагати тільки зброєю.

"Ми повинні знати, що Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася як можна швидше, але справедливо. Тому зброя потрібна, щоб нас не зруйнували вщент, щоб нас не окупували, нам треба відбиватись від цього зла", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні Росія не сама, йде відкрите постачання зброї від Ірану, не тільки дронів, а й ракет. "Йде постачання зброї арснарядів і ракет від Північної Кореї. І є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання, бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", - додав він.

Як зазначив президент України, "паралельно з цим повинні ми йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували - саміт миру".

Нагадаємо, останні дані соціологічних опитувань свідчать про те, що у перемогу вірять понад 80% українців. Водночас рівень оптимізму впав, а терміни перемоги відкладаються. За даними опитування Центру Разумкова, серед тих, хто вірить у перемогу, 22% припускають, що це станеться до кінця поточного року, тоді як рік тому таку думку поділяли 50% опитаних, які вважали, що успіх настане до кінця 2023 року.

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