Командующий британской армией уверен, что Украина одержит победу над Россией

Украина сможет одержать победу в войне с российскими оккупантами, даже несмотря на их незначительный успех на поле боя.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил командующий британской армией Тони Радакин.
Радакин рассказал, что сейчас Россия "достигает тактических успехов на суше".
"Но вы должны немного отступить назад. Если вернуться к марту 2022 года, Россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня она имеет 11%. Поэтому Россия все еще в дефиците", - уточнил он.
У адмирала также поинтересовались, уверен ли он в победе Украины.
"Я очень уверен… До конца июня Россия потеряет 500 000 человек - убитыми и ранеными. Мы уже имеем 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня", - ответил Радакин.
Он подчеркнул, что страны Запада должны продолжать поддержку Украины.
Напомним, ранее немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что Украина победит в войне с российскими оккупантами. По его словам, украинские защитники смогут добиться победы с помощью стран Запада.
Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина должна победить Россию при помощи оружия. Но, в то же время, он отметил важность "дипломатического пути".
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