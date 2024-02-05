Німецький генерал упевнений у перемозі України у війні з Росією: що для цього потрібно

Україна переможе у війні з Росією за підтримки партнерів. Українські збройні сили можуть це зробити.

Про це сказав генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю RND.

"Це закінчиться, коли Україна виграє війну", - сказав генерал, який у міністерстві оборони Німеччини координує підтримку України.

Фрейдинг пояснив оптимізм упевненістю в тому, що "українські збройні сили можуть це зробити".

"Ми впевнені у цінності нашої підтримки, ми впевнені у єдності партнерів України, які мають наполегливість, щоб досягти цього, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", - сказав він.

Ситуація на полі бою

Як зазначив генерал, збоку здається, що на фронті зараз застій. "Але це не повинно затьмарювати той факт, що обидві сторони ведуть інтенсивні операції і часом борються за кожен метр – за допомогою піхоти та танків, за допомогою безпілотників, за допомогою артилерії", - сказав Фрейдінг.

За його словами, обидві сторони намагаються використати далекобійні засоби для ударів углиб супротивника з метою знищити логістичні можливості та засоби управління і тим самим досягти психологічного ефекту. "Найостаннішим прикладом стало затоплення російського військового корабля в Чорному морі минулого тижня", - додав він.

Фрейдинг визнав, що постачання боєприпасів Україні – критичний момент. "Однак тут відіграють роль не лише цифри. Більшість систем, що використовуються Україною, зараз набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські системи. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І тільки з Німеччини ми, ймовірно, зможемо цього року більше чим подвоїти постачання артилерійських боєприпасів", - сказав генерал.