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Командувач британської армії впевнений, що Україна здобуде перемогу над Росією

Понеділок 03 червня 2024 20:23
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Командувач британської армії впевнений, що Україна здобуде перемогу над Росією Фото: Тоні Радакін, командувач британської армії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна зможе перемогти у війні з російськими окупантами, навіть незважаючи на їх незначний успіх на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky News заявив командувач британської армії Тоні Радакін.

Радакін розповів, що зараз Росія "досягає тактичних успіхів на суші".

"Але ви маєте трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тому Росія все ще в дефіциті", - уточнив він.

У адмірала також поцікавилися, чи впевнений він у перемозі України.

"Я дуже впевнений... До кінця червня Росія втратить 500 000 людей - убитими та пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні", - відповів Радакін.

Він наголосив, що країни Заходу мають продовжувати підтримку України.

Прогнози про перемогу України

Нагадаємо, раніше німецький генерал-майор Крістіан Фрейдінг заявив, що Україна переможе у війні з російськими окупантами. За його словами, українські захисники зможуть здобути перемогу за допомогою країн Заходу.

Також президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна має перемогти Росію за допомогою зброї. Але, водночас, він наголосив на важливості "дипломатичного шляху".

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