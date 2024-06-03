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Командующий британской армией уверен, что Украина одержит победу над Россией

Понедельник 03 июня 2024 20:23
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Командующий британской армией уверен, что Украина одержит победу над Россией Фото: Тони Радакин, командующий британской армией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет одержать победу в войне с российскими оккупантами, даже несмотря на их незначительный успех на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил командующий британской армией Тони Радакин.

Радакин рассказал, что сейчас Россия "достигает тактических успехов на суше".

"Но вы должны немного отступить назад. Если вернуться к марту 2022 года, Россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня она имеет 11%. Поэтому Россия все еще в дефиците", - уточнил он.

У адмирала также поинтересовались, уверен ли он в победе Украины.

"Я очень уверен… До конца июня Россия потеряет 500 000 человек - убитыми и ранеными. Мы уже имеем 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня", - ответил Радакин.

Он подчеркнул, что страны Запада должны продолжать поддержку Украины.

Прогнозы о победе Украины

Напомним, ранее немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что Украина победит в войне с российскими оккупантами. По его словам, украинские защитники смогут добиться победы с помощью стран Запада.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина должна победить Россию при помощи оружия. Но, в то же время, он отметил важность "дипломатического пути".

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