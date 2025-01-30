Командувач армії Литви допускає можливість направлення миротворців до України

Миротворці для України

Варто зазначити, що дискусії про можливе направлення миротворців в Україну після припинення вогню тривають вже декілька місяців. Першою про цю ініціативу заговорила Франція.

Як відомо, Україна обговорювала це питання не тільки з Францією, алей з Британією, Польщею і балтійськими країнами.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 200 тисяч європейських миротворців, потрібних для стримування Росії в майбутньому.

Пізніше глава держави уточнив, що точно визначеної потрібної кількості миротворців поки немає. За його словами, для підтримки миру потрібна мільйонна армія, а кількість миротворчих військ залежить від чисельності української армії.

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