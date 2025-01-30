Командующий армией Литвы допускает возможность направления миротворцев в Украину

Миротворцы для Украины

Стоит отметить, что дискуссии о возможном направлении миротворцев в Украину после прекращения огня продолжаются уже несколько месяцев. Первой об этой инициативе заговорила Франция.

Как известно, Украина обсуждала этот вопрос не только с Францией, но и с Британией, Польшей и балтийскими странами.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский озвучил цифру в 200 тысяч европейских миротворцев, необходимых для сдерживания России в будущем.

Позже глава государства уточнил, что точно определенного нужного количества миротворцев пока нет. По его словам, для поддержания мира нужна миллионная армия, а количество миротворческих войск зависит от численности украинской армии.

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