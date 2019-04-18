В команду Зеленского вошел кандидат в министры обороны Гриценко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Иван Апаршин был в команде кандидата Анатолия Гриценко как потенциальный министр обороны

В команду кандидата в президенты Владимира Зеленского вошел Иван Апаршин, который был в команде кандидата Анатолия Гриценко как потенциальный министр обороны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский сообщил, что Иван Апаршин является экспертом по безопасности и обороны в его команде.

Отметим, что сегодня кандидат в президент Владимир Зеленский представил команду. В частности, Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики, Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина рассказал, что он рассчитывает на большинство в Верховной раде следующего созыва. В частности, Зеленский отметил, что не готов объединяться с бывшими "регионалами" и политической силой Петра Порошенко.

"Просто они появятся. Люди. Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен…Но я думаю, что они пойдут в Верховную раду, и может быть он (Святослав Вакарчук, - ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он - демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет, с Садовым они пойдут. Вот. И потом, я вам скажу, сложный момент вообще с кем-то из них объединяться. Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство", - подчеркнул Зеленский.