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У команду Зеленського увійшов кандидат у міністри оборони Гриценка

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 21:31
У команду Зеленського увійшов кандидат у міністри оборони Гриценка
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Іван Апаршин був у команді кандидата Анатолія Гриценка як потенційний міністр оборони

У команду кандидата у президенти Володимира Зеленського увійшов Іван Апаршин, який був у команді кандидата Анатолія Гриценка як потенційний міністр оборони. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський повідомив, що Іван Апаршин є експертом з безпеки і оборони в його команді.

Зазначимо, що сьогодні кандидат у президент Володимир Зеленський представив команду. Зокрема, Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського, Іван Баканов - голова партії "Слуга народу", Дмитро Разумков відповідає за питання внутрішньої політики, Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, Руслан Рябошапка відповідає за правоохорону та антикорупційну політику, Галина Янченко - експерт антикорупційної політики, Денис Монастирський відповідальний за правоохоронні органи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що він розраховує на більшість у Верховній раді наступного скликання. Зокрема, Зеленський зазначив, що не готовий об'єднуватися з колишніми "регіоналами" і політичною силою Петра Порошенка.

"Просто вони з'являться. Люди. Просто з'являться. Як і я з'явився. Просто з'являться люди. Я впевнений...Але я думаю, що вони підуть у Верховну раду, і можливо він (Святослав Вакарчук, - ред.) зможе там пояснити своїм людям, які його прихильники, що він - демократичні сили. Потім, Гриценко ж піде? Гриценко піде, з Садовим вони підуть. Ось. І потім, я вам скажу, складний момент взагалі з кимось з них об'єднуватися. Я б хотів, щоб ми набрали більшість", - підкреслив Зеленський.

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