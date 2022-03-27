Командование Воздушных сил ВСУ о ракетном ударе по Львову: красноречивая политическая пощечина

Львов стал мишенью для российских военных, поскольку президент Соединенных Штатов Джо Байден находился в Польше, всего в 10 минутах полета ракет от атакуемого города. Ракетный обстрел Львова - красноречивая политическая пощечина американскому лидеру от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook .

В командовании подчеркнули, что после такого поступка "кремлевского фюрера" самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

"Чтобы мы на уровне сражались в небе с силами противника, преобладают, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия", - говорится в сообщении.