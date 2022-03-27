RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Командування Повітряних сил ЗСУ про ракетний удар по Львову: красномовний політичний ляпас

Фото: у ЗСУ заявили, що ракетний уадар по Львову - красномовний політичний ляпас (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Львів став мішенню для російських військових, оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден перебував у Польщі, всього в 10 хвилинах польоту ракет від атакованого міста. Ракетний обстріл Львова-красномовний політичний ляпас американському лідеру від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

У командуванні підкреслили, що після такого вчинку "кремлівського фюрера" саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18.

"Щоб ми на рівні билися в небі з силами противника, переважають, як в кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав ракетного удару.

В результаті обстрілу постраждали п'ять осіб.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВійна Росії проти УкраїниЗбройні сили України