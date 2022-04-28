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Командование уходит "в самоволку". Свежий перехват разговора оккупантов

Фото: командование армии РФ бросает солдат на позициях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование без зазрения совести оставляет позиции, бросая рядовых солдат на верную смерть в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

В разговоре оккупант, не выбирая слов и нецензурно бранясь, признается, что они "остались одни, тяжело вообще".

"Никого не осталось вообще, Кто-то дезертировал вообще бл*дь", - говорит оккупант.

Во время разговора становится понятным, что на начальство "уголовки не заводят". Оккупант признается, что высшие чины российской армии просто уезжают с позиций и все.

Как сообщалось, ранее СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Он рассказывает, что отказывается идти в контрнаступление.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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