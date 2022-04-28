Командування йде "в самоволку". Свіже перехоплення розмови окупантів

Російське командування без зазріння совісті залишає позиції, кидаючи пересічних солдатів на вірну смерть в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram.
У розмові окупант, не вибираючи слів і нецензурно лаючись, зізнається, що вони "залишилися одні, важко взагалі".
"Нікого не залишилося взагалі, Хтось дезертував взагалі блід", - каже окупант.
Під час розмови стає зрозумілим, що на начальство "карти не заводять". Окупант зізнається, що вищі чини російської армії просто виїжджають із позицій і все.
Як повідомлялося, раніше СБУ оприлюднила чергове перехоплення телефонної розмови окупанта. Він розповідає, що відмовляється йти у контрнаступ.
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