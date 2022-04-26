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"Наша миссия - выжить": очередной перехват телефонного разговора оккупанта

Новина українською →
Украина, Вторник 26 апреля 2022 14:08
"Наша миссия - выжить": очередной перехват телефонного разговора оккупанта Фото: СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта (cecbce)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Он рассказывает, что отказывается идти в контр-наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщила СБУ, украинские защитники так эффективно уничтожают врага на Харьковщине, что оккупанты боятся наступать на этом направлении.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

"Сначала наших просто бросали вперед. Из другой роты. Их мертвыми привезли. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане уехали", - рассказывает своей матери мужчина, которого мобилизовали на территории "ДНР".

Он говорит, что отказался идти в наступление под Изюмом и не хочет быть пушечным мясом. Мужчина не собирается подписывать никаких контрактов с оккупантами.

"Наша миссия-выжить! Слов нет. Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", - резюмирует оккупант.

Напомним, сегодня, 26 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреливают жилые районы Харькова. В результате три человека погибли, еще семеро получили ранения.

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