Командование уходит "в самоволку". Свежий перехват разговора оккупантов
Российское командование без зазрения совести оставляет позиции, бросая рядовых солдат на верную смерть в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.
В разговоре оккупант, не выбирая слов и нецензурно бранясь, признается, что они "остались одни, тяжело вообще".
"Никого не осталось вообще, Кто-то дезертировал вообще бл*дь", - говорит оккупант.
Во время разговора становится понятным, что на начальство "уголовки не заводят". Оккупант признается, что высшие чины российской армии просто уезжают с позиций и все.
Как сообщалось, ранее СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Он рассказывает, что отказывается идти в контрнаступление.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.