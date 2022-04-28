ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Командование уходит "в самоволку". Свежий перехват разговора оккупантов

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 14:40
Командование уходит "в самоволку". Свежий перехват разговора оккупантов Фото: командование армии РФ бросает солдат на позициях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование без зазрения совести оставляет позиции, бросая рядовых солдат на верную смерть в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

В разговоре оккупант, не выбирая слов и нецензурно бранясь, признается, что они "остались одни, тяжело вообще".

"Никого не осталось вообще, Кто-то дезертировал вообще бл*дь", - говорит оккупант.

Во время разговора становится понятным, что на начальство "уголовки не заводят". Оккупант признается, что высшие чины российской армии просто уезжают с позиций и все.

Как сообщалось, ранее СБУ обнародовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Он рассказывает, что отказывается идти в контрнаступление.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Антон Геращенко Война в Украине
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги