Командование уходит "в самоволку". Свежий перехват разговора оккупантов

Российское командование без зазрения совести оставляет позиции, бросая рядовых солдат на верную смерть в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

В разговоре оккупант, не выбирая слов и нецензурно бранясь, признается, что они "остались одни, тяжело вообще". "Никого не осталось вообще, Кто-то дезертировал вообще бл*дь", - говорит оккупант. Во время разговора становится понятным, что на начальство "уголовки не заводят". Оккупант признается, что высшие чины российской армии просто уезжают с позиций и все.