Командування йде "в самоволку". Свіже перехоплення розмови окупантів

Російське командування без зазріння совісті залишає позиції, кидаючи пересічних солдатів на вірну смерть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram.

У розмові окупант, не вибираючи слів і нецензурно лаючись, зізнається, що вони "залишилися одні, важко взагалі". "Нікого не залишилося взагалі, Хтось дезертував взагалі блід", - каже окупант. Під час розмови стає зрозумілим, що на начальство "карти не заводять". Окупант зізнається, що вищі чини російської армії просто виїжджають із позицій і все.