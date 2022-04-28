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Командування йде "в самоволку". Свіже перехоплення розмови окупантів

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 14:40
Командування йде "в самоволку". Свіже перехоплення розмови окупантів Фото: командування армії РФ кидає солдатів на позиціях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російське командування без зазріння совісті залишає позиції, кидаючи пересічних солдатів на вірну смерть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram.

У розмові окупант, не вибираючи слів і нецензурно лаючись, зізнається, що вони "залишилися одні, важко взагалі".

"Нікого не залишилося взагалі, Хтось дезертував взагалі блід", - каже окупант.

Під час розмови стає зрозумілим, що на начальство "карти не заводять". Окупант зізнається, що вищі чини російської армії просто виїжджають із позицій і все.

Як повідомлялося, раніше СБУ оприлюднила чергове перехоплення телефонної розмови окупанта. Він розповідає, що відмовляється йти у контрнаступ.

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