Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Командование РФ на Донбассе отменило ограничения на применения боевиками оружия на передовой, - ГУР

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 13:26
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Боевики могут обстреливать силы ООС без получения разрешения командиров

Командование Российской Федерации (РФ) на Донбассе отменило ограничения на применения боевиками оружия на передовой. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - сообщила разведка.

Кроме того, отмечается, что боевики увеличили число профессиональных съемочных групп, которые занимаются фиксацией так называемых "нарушений режима тишины" украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов, которые будут распространяться в СМИ, подконтрольных РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 12 июня 2018 года, ранены двое украинских военных.

На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь