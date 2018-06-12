Командование РФ на Донбассе отменило ограничения на применения боевиками оружия на передовой, - ГУР

Боевики могут обстреливать силы ООС без получения разрешения командиров

Командование Российской Федерации (РФ) на Донбассе отменило ограничения на применения боевиками оружия на передовой. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - сообщила разведка.

Кроме того, отмечается, что боевики увеличили число профессиональных съемочных групп, которые занимаются фиксацией так называемых "нарушений режима тишины" украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов, которые будут распространяться в СМИ, подконтрольных РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 12 июня 2018 года, ранены двое украинских военных.