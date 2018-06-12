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Командування РФ на Донбасі скасувало обмеження на застосування бойовиками зброї на передовій, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:26
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Бойовики можуть обстрілювати сили ООС без отримання дозволу командирів

Командування Російської Федерації (РФ) на Донбасі скасувало обмеження на застосування бойовиками зброї на передовій. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Командування російсько-окупаційних військ скасувало обмеження на застосування стрілецької зброї особовим складом передових підрозділів. Зокрема, російські найманці, які перебувають на бойових постах отримали право обстрілювати позиції об’єднаних сил без отримання дозволу командирів підрозділів", - повідомила розвідка. 

Крім того, зазначається, що бойовики збільшили число професійних знімальних груп, які займаються фіксацією так званих "порушень режиму тиші" українською стороною для підготовки пропагандистських матеріалів, які будуть поширюватися у ЗМІ, підконтрольних РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 12 червня 2018 року, поранено двох українських військових. 

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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