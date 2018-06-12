На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных

С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток, 12 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевое травмирование", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны, на Донбассе с полуночи и до 9 часов утра было зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков. В частности, обстрелы велись вблизи Новотошковского и Новотроицкого, Водяного, Гнутово и Ломакино.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки, 11 июня 2018 года, ранены трое украинских военных.