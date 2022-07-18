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Командный пункт и два десятка техники. В ВСУ отчитались о работе авиации 17 июля

Фото: авиация ВСУ уничтожила командный пункт и много техники оккупантов (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате авиационных ударов Вооруженных сил Украины 17 июля российские войска понесли большие потери. В частности, уничтожено командный пункт и около двадцати единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", - говорится в сообщении.

Так, 17 июля российское командование недосчиталось:

  • трех десятков военных;
  • до двадцати единиц техники;
  • командно-наблюдательный пункт роты;
  • взводный опорный пункт.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России авиация Вооруженных сил Украины нанесла 1750 авиаударов по оккупантам.

Напомним, ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Также за сутки ВСУ ликвидировали 150 российских военных. При этом с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.

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