Командний пункт і два десятки техніки. У ЗСУ відзвітували про роботу авіації 17 липня

В результаті авіаційних ударів Збройних сил України 17 липня російські війська зазнали великих втрат. Зокрема, знищено командний пункт та близько двадцяти одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Збройних сил України завдала 1750 авіаударів по окупантам.

"Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб і ракет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Також за добу ЗСУ ліквідували 150 російських військових. При цьому з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.

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