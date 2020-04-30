ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Командиру воинской части сообщили о подозрении за нанесение убытков почти на 800 тыс. грн

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 18:45
Командиру воинской части сообщили о подозрении за нанесение убытков почти на 800 тыс. грн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 2019 году за фактически не выполненные работы подрядчику была произведена оплата на общую сумму 793 797 грн

Командиру воинской части сообщили о подозрении в халатности, которая повлекла государству ущерб почти на 800 тысяч грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что командир одной из воинских частей, не осуществил контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту помещений штаба воинской части коммерческой фирмой-генподрядчиком, что повлекло государству тяжелые последствия.

"В 2019 году за фактически не выполненные работы подрядчику была произведена оплата на общую сумму 793 797 грн 72 коп", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня командиру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Командиру воинской части сообщили о подозрении за нанесение убытков почти на 800 тыс. грн

Фото: уведомление о подозрении (facebook.com/vpcru)

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому выбрали сегодня меру пресечения в виде залога на 168 тысяч гривен. Павловский подозревается в причастности к схемам с поставками топлива.

Как сообщало РБК-Украина, Минобороны ждет результатов официального расследование взрывов в Балаклее. Начальник управления коммуникации и прессы МОУ Светлана Павловская в комментарии РБК-Украина сказала, что для Минобороны есть один результат - результаты официального расследования.

В Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона Весна пришла: почему Зеленский не смог выполнить обещание о громких посадках
Новости Украины ущербПрокуратура
News
On Top