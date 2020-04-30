Командиру воинской части сообщили о подозрении за нанесение убытков почти на 800 тыс. грн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 2019 году за фактически не выполненные работы подрядчику была произведена оплата на общую сумму 793 797 грн

Командиру воинской части сообщили о подозрении в халатности, которая повлекла государству ущерб почти на 800 тысяч грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что командир одной из воинских частей, не осуществил контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту помещений штаба воинской части коммерческой фирмой-генподрядчиком, что повлекло государству тяжелые последствия.

"В 2019 году за фактически не выполненные работы подрядчику была произведена оплата на общую сумму 793 797 грн 72 коп", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня командиру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Фото: уведомление о подозрении (facebook.com/vpcru)

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому выбрали сегодня меру пресечения в виде залога на 168 тысяч гривен. Павловский подозревается в причастности к схемам с поставками топлива.

Как сообщало РБК-Украина, Минобороны ждет результатов официального расследование взрывов в Балаклее. Начальник управления коммуникации и прессы МОУ Светлана Павловская в комментарии РБК-Украина сказала, что для Минобороны есть один результат - результаты официального расследования.