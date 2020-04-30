Экс-замминистра обороны Павловскому избрали меру пресечения

Фото: Игорь Павловский (mil.gov.ua)

Павловскому назначили залог в 168 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра обороны Игорю Павловскому, который подозревается в причастности к схемам с поставками топлива, в виде залога на 168 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что судья применила в отношении Павловского меру пресечения в виде залога в размере 168 тысяч 160 гривен. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением с тяжелыми последствиями.

Кроме того, на Павловского возложили дополнительные обязанности, в том числе сдать паспорт для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 29 июня 2020 включительно.

Напомним, по версии следствия, Павловский может быть причастен к хищению более 149 млн гривен государственных средств на закупках топлива для Министерства обороны. В схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити", а правоохранителей заинтересовал то факт, что после тендера при заключении дополнительных договоров контракт вырос на 16% от первоначальной суммы.

Также сообщалось, что данная компания ранее пыталась участвовать в тендерах Национальной полиции.