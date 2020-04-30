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Командиру військової частини повідомили про підозру через нанесення збитків майже на 800 тис. грн

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 18:45
Командиру військової частини повідомили про підозру через нанесення збитків майже на 800 тис. грн
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У 2019 році за фактично не виконані роботи підряднику було здійснено оплату на загальну суму 793 797 грн

Командиру військової частини повідомили про підозру в недбалості, яка спричинила державі збитки майже на 800 тисяч грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Повідомляється, що командир однієї з військових частин, не здійснив контроль та технічний нагляд за виконанням робіт, із капітального ремонту приміщень штабу військової частини комерційною фірмою-генпідрядником, що спричинило державі тяжкі наслідки.

"У 2019 році за фактично не виконані роботи підряднику було здійснено оплату на загальну суму 793 797 грн. 72 коп", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні вищезазаначеній військовій службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Командиру військової частини повідомили про підозру через нанесення збитків майже на 800 тис. грн

Фото: повідомлення про підозру (facebook.com/vpcru)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-заступнику міністра оборони Ігорю Павловському обрали сьогодні запобіжний захід у вигляді застави на 168 тисяч гривень. Павловський підозрюється у в причетності до схем з поставками палива.

Як повідомляло РБК-Україна, Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів у Балаклії. Начальник управління комунікації й преси МОУ Світлана Павловська у коментарі РБК-Україна сказала, що для Міноборони є один результат - результати офіційного розслідування.

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