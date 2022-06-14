Командиром корабля РФ "Адмирал Макаров" оказался убийцей. Ему объявили подозрение

По данным ведомства, мужчина является бывшим капитаном 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым.

Так, в 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область.

Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте.

Указано, что дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Сейчас следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о подведении там украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров". Однако официально информация не была подтверждена.

В конце же мая стало известно, что оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров".

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