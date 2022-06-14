Командиром корабля РФ "Адмірал Макаров" виявився вінничанин. Йому оголосили підозру

За даними відомства, чоловік являється колишнім капітаном 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим.

Так, у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області.

Після чого вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Вказано, що дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про підбиття там українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров". Однак офіційно інформація не була підтверджена.

Наприкінці ж травня стало відомо, що окупанти посилюють угруповання в Чорному морі новітнім кораблем "Адмірал Макаров".

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