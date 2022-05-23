ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров"

Новина українською →
Одесса, Понедельник 23 мая 2022 02:21
Оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров" Фото: оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров" (ru.wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший российский корабль "Адмирал Макаров". Угроза ракетных ударов увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

"Но учитывая, что к группировке в Черном море из семи крупных десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей Черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", - говорится в сообщении.

Отметим, в середине апреля в районе о. Змеиный в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил крейсер "Москва", который впоследствии затонул.

А уже 6 мая стало известно о подбитии там украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров". Однако Пентагон не подтвердил эту информацию.

Также стало известно, что российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря, но пока этому мешает штормовая погода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков