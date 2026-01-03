UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Командири РФ забирають виплати і кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми, - АТЕШ

Фото: командири РФ забирають виплати і кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські командири на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" зі складу 205 ОМСБр фіксують системну схему тиску з боку командирів. Вони позбавляють солдатів виплат і статусу учасників бойових дій за статтею "Дезертирство", а також премій - за відмову виходити на завідомо згубні штурми.

Бійців, які не згодні йти в атаки, примусово відправляють в "ями" - імпровізовані карцери просто неба. Там їх тримають без зв'язку, без права на сон і без доступу до медичної допомоги.

Перед кожним черговим кидком солдатам заявляють: "Не хочеш - пиши рапорт і забудь про гроші".

У тих, хто не підкоряється, вилучають банківські картки, блокують виплати через фінчастину і переводять у статус "без виконуваних завдань". Після цього більшість погоджується йти в атаку.

На одній з точок перебування підрозділу такі карцери збільшили вдвічі. Ціна відмови - доба в бруді під охороною, а потім штурм без права вибору. Командування називає це "мотивацією".

"Усередині підрозділів вже не вірять ні обіцянкам, ні наказам. Люди мріють тільки про одне - вижити і вибратися звідти за будь-яку ціну", - розповіли в "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше партизани "АТЕШ" повідомляли, що російське командування б'є своїх підлеглих у Херсонській області за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, які йдуть командирам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійська РФВійна в Україні