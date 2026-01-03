Командири РФ забирають виплати і кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми, - АТЕШ

Агенти "АТЕШ" зі складу 205 ОМСБр фіксують системну схему тиску з боку командирів. Вони позбавляють солдатів виплат і статусу учасників бойових дій за статтею "Дезертирство", а також премій - за відмову виходити на завідомо згубні штурми.

Бійців, які не згодні йти в атаки, примусово відправляють в "ями" - імпровізовані карцери просто неба. Там їх тримають без зв'язку, без права на сон і без доступу до медичної допомоги.

Перед кожним черговим кидком солдатам заявляють: "Не хочеш - пиши рапорт і забудь про гроші".

У тих, хто не підкоряється, вилучають банківські картки, блокують виплати через фінчастину і переводять у статус "без виконуваних завдань". Після цього більшість погоджується йти в атаку.

На одній з точок перебування підрозділу такі карцери збільшили вдвічі. Ціна відмови - доба в бруді під охороною, а потім штурм без права вибору. Командування називає це "мотивацією".

"Усередині підрозділів вже не вірять ні обіцянкам, ні наказам. Люди мріють тільки про одне - вижити і вибратися звідти за будь-яку ціну", - розповіли в "АТЕШ".