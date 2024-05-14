Командири РФ на Харківському напрямку погрожують окупантам розстрілом за відмову йти у наступ

Російські командири погрожують окупантам розстрілами за відмову йти у наступ на Харківському напрямку. Загарбникам наголосили, що у випадку спроб дезертирства назад на територію РФ їх вб'ють загороджувальні загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram .

Згідно з розмовою стає зрозуміло, що загарбникам погрожують за ігнорування наказів керівництва атакувати. Також командування ЗС РФ відрізало шляхи відступу для своїх підлеглих загороджувальними загонами, які у випадку спроб втечі мають їх розстріляти.

Як зазначають у відомстві, розвідникам вдалось перехопити розмову військовослужбовців ЗС РФ з Харківського напрямку щодо відмови солдат іти в наступ та відповідні погрози російського командування.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Як ми повідомляли, зокрема там ведуться активні бої за Вовчанськ. У військовому командуванні поінформували, що ворог кинув значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами.

Як повідомив голова ГУР Кирило Буданов у інтерв'ю NYT, говорячи про обстановку на фронті, зокрема - в Харківській області, наразі на фронті ситуація наближається до критичної.

Попри це українські сили зможуть укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

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