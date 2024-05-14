ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командири РФ на Харківському напрямку погрожують окупантам розстрілом за відмову йти у наступ

Україна, Вівторок 14 травня 2024 11:08
UA EN RU
Командири РФ на Харківському напрямку погрожують окупантам розстрілом за відмову йти у наступ Фото: командування ЗС РФ погрожує окупантам за відмову йти в наступ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські командири погрожують окупантам розстрілами за відмову йти у наступ на Харківському напрямку. Загарбникам наголосили, що у випадку спроб дезертирства назад на територію РФ їх вб'ють загороджувальні загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначають у відомстві, розвідникам вдалось перехопити розмову військовослужбовців ЗС РФ з Харківського напрямку щодо відмови солдат іти в наступ та відповідні погрози російського командування.

Згідно з розмовою стає зрозуміло, що загарбникам погрожують за ігнорування наказів керівництва атакувати. Також командування ЗС РФ відрізало шляхи відступу для своїх підлеглих загороджувальними загонами, які у випадку спроб втечі мають їх розстріляти.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Як ми повідомляли, зокрема там ведуться активні бої за Вовчанськ. У військовому командуванні поінформували, що ворог кинув значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з власними втратами.

Як повідомив голова ГУР Кирило Буданов у інтерв'ю NYT, говорячи про обстановку на фронті, зокрема - в Харківській області, наразі на фронті ситуація наближається до критичної.

Попри це українські сили зможуть укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Вовчанськ Харків Війська РФ Погрози
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть