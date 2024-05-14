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Командиры РФ на Харьковском направлении угрожают оккупантам расстрелом за отказ идти в наступление

Украина, Вторник 14 мая 2024 11:08
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Командиры РФ на Харьковском направлении угрожают оккупантам расстрелом за отказ идти в наступление Фото: командование ВС РФ угрожает оккупантам за отказ идти в наступление (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские командиры угрожают кафирам расстрелами за отказ идти в наступление на Харьковском направлении. Захватчикам подчеркнули, что в случае попыток дезертирства обратно на территорию РФ их убьют заградотряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, разведчикам удалось перехватить разговор военнослужащих ВС РФ из Харьковского направления по поводу отказа солдат идти в наступление и соответствующие угрозы российского командования.

Согласно разговору становится ясно, что захватчикам угрожают за игнорирование приказов руководства атаковать. Также командование ВС РФ отрезало пути отступления своим подчиненным заградительными отрядами, которые в случае попыток побега должны их расстрелять.

Ситуация на фронте

Напомним, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется.

Как мы сообщали, в частности там ведутся активные бои за Волчанск. В военном командовании проинформировали, что враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Как сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью NYT, говоря об обстановке на фронте, в частности – в Харьковской области, сейчас на фронте ситуация приближается к критической.

Несмотря на это, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

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